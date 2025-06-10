İsrailli aşırı sağcı bakanlardan, kendileri hakkında yaptırım kararı alan ülkelere tepki

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç'in Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için aldıkları yaptırım kararına tepki gösterdi.

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesaplarından yaptıkları paylaşımda kararı eleştirdi.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil'de Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan ve "Mitzpe Ziv" ismi verilen yeni Yahudi yerleşim biriminin açılışına katıldığını aktardı.

"Mitzpe Ziv'in açılışındayken İngiltere'nin Filistin devletinin kurulmasını engellediğim için bana yaptırım uygulama kararı aldığını duydum." ifadesini kullanan Smotrich, haberi çok iyi bir zamanlama ile aldığını öne sürdü.

Smotrich, işgal altındaki Filistin topraklarının kendilerine ait olduğunu savunarak, "İngiltere vatanımızın beşiğine yerleşmemizi bir kez engellemeye çalıştı ve bunu bir kez daha yapmasına izin vermeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Diğer bir aşırı sağcı bakan Ben-Gvir de, Avrupa ülkelerinin Yahudileri kendi tebası olarak gördüğünü savunarak "Firavun'u aştık (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer Duvarı'nı da aşacağız." dedi.

Öte yandan, daha önce karara tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da X hesabından bir paylaşım yaparak "İsrail için İngiliz Mandası 1948'de sonra erdi ve bir daha asla geri dönmeyecek" ifadesini kullandı.

Gazze'de kalıcı ateşkese yanaşmadığı için müzakerelerin başarısız olmasına yol açan tarafın İsrail olduğu bilinmesine karşın Saar, söz konusu kararın Hamas'ın tutumunu sertleştirerek anlaşmanın önünün kapanmasına neden olacağını iddia etti.

Saar, İsrail hükümetinde kararların kolektif olarak alındığını ve iki bakan hakkında alınan kararın "çirkin ve kabul edilemez" olduğunu savunarak bu karara verecekleri yanıtı kabine toplantısında ele alacaklarını yineledi.

- Beş ülke, İsrailli aşırı sağcı bakanlara yaptırım kararı almıştı

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ben-Gvir ve Smotrich'in aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini kışkırttığı ve Filistinlilerin insan haklarının ihlal edilmesine neden oldukları belirtilmişti.

Yaptırımların hemen devreye gireceği kaydedilerek Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik mal varlıklarını dondurma, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama ya da şirket tanıtımına katılma yasağı yaptırımlarının uygulanacağı açıklandı.