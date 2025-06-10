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Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan yakalama kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifade üzerine Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırmak”, “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu’nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilğili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir

Kamu oyuna duyurulur.”

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