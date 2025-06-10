Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!

Rekabet Kurulu, Coca-Cola hakkında önemli bir soruşturma başlattığını duyurdu. Şirketin, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek pazarında rakiplerinin faaliyetlerini engellediği, satışlarını zorlaştırdığı iddia ediliyor.

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Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Coca-Cola hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ön araştırma sonucunda, Coca-Cola’nın ürünlerini satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair “şüphe” oluştuğu ifade edildi. Bu durum, Coca-Cola’nın piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma, Coca-Cola’nın sadece ana markası Coca-Cola ile sınırlı kalmayacak. Şirketin bünyesinde bulunan Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi gazlı ve gazsız alkolsüz içecek markalarının satış ve dağıtım faaliyetleri de detaylı bir şekilde incelenecek. Bu, soruşturmanın içecek pazarındaki rekabet koşullarına dair kapsamlı bir analiz sunacağı anlamına geliyor.

ÖNCEKİ TAAHHÜTLER MASADA

Rekabet Kurulu’nun açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, soruşturmada Coca-Cola tarafından 2021 yılında Rekabet Kurulu’na sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek olması. Bu durum, şirketin geçmişte rekabeti artırmaya yönelik verdiği sözlerin ne ölçüde yerine getirildiği konusunda bir değerlendirme yapılacağını gösteriyor. Geçmiş taahhütlere uyulmaması, soruşturma sonucunda şirkete daha ağır yaptırımlar uygulanmasına neden olabilir.

PİYASADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Türkiye’nin en büyük içecek şirketlerinden biri hakkında başlatılan bu soruşturma, sektörde büyük yankı uyandırdı. Rekabet Kurulu’nun kararı, Türkiye’deki alkolsüz içecek pazarında adil rekabet koşullarının sağlanması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Soruşturmanın sonuçları, sektördeki dengeleri değiştirebilecek önemli kararları da beraberinde getirebilir.