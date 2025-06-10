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CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti

CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce Manisalının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Mezarlıkta CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti.

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Manisa'da her siyasi görüşten insanın sevdiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için ikinci tören Hatuniye Camiinde gerçekleştirildi.

Öğle namazı öncesi naaşı belediyeden alınarak Hatuniye Camii'ne getirilen Ferdi Zeyrek'in Türk bayrağına sarılı ve üzeri karanfillerle kaplı tabutundan, eşi ve kızları bir an olsun ayrılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL TESELLİ ETTİ

Eşi Nurcan Zeyrek, bir yandan gözyaşı dökerek bir yandan da çocuklarına teselli olmaya çalışırken büyük kızı Nehir Zeyrek ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Nehir'i anından öpen ve sık sık sarılarak teselli eden Özel de tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak taziyeleri kabul etti.

BABALARININ TABUTUNU ÖPTÜLER

Tabutun başında eşinin kocaman bir kalbi olduğunu kaydeden Nurcan Zeyrek, kızları için yaşamaya ve dik durmaya devam edeceğini söyledi.

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızları Elif ve Zeynep ise ellerindeki oyuncaklarla babalarının tabutunu öptü.

ON BİNLERCE İNSAN CENAZEYE KATILDI

Öğle Namazının ardından Ferdi Zeyrek'in cenazesi, cenaze namazı için on binlerce insanın toplandığı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.

Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Ferdi Zeyrek, Çatal Mezarlığı'nda Aile Kabristanlığına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DEFNETTİ

Çatal Mezarlığı'na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti, araca karanfil attı.

Mezarlıkta CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Ferdi Zeyrek’in naaşını defnetti.

Ferdi Zeyrek’in kızları da babasının mezarına karanfil bıraktı.

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