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Erkek meslektaşının pantolonunu indiren kadına verilen cezaya bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erkek meslektaşının pantolonunu indiren kadına verilen cezaya bakın

Güney Kore'de bir kadın, iş arkadaşlarının önünde erkek meslektaşının pantolonunu indirmesi nedeniyle cezalandırıldı.

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The Korea Herald gazetesinin haberine göre, olay, ülkenin kuzeydoğusundaki Gangwon Eyaleti'nde geçen yıl bir restoranda yaşandı.

Mahkemeye taşınan olayın "şaka amacıyla" yapıldığını savunan kadının, bu gerekçesi hakim tarafından kabul edilmedi.

Chuncheon Bölge Mahkemesi, kadını yaklaşık 2 bin 100 dolar (2,8 milyon won) para cezasına çarptırdı. Ayrıca kadına, 8 saatlik cinsel şiddet önleme eğitimi alma zorunluluğu da getirildi.

Mahkeme, sanığın daha önce sabıka kaydının bulunmaması ve pişmanlık göstermesini cezanın hafifletilmesinde dikkate aldı.

Hakim, kadının hem mağdurdan hem de ailesinden diz çökerek özür dilediğini belirtti.

Güney Kore'de son yıllarda birçok kişi benzeri "pantolon indirme" olayı nedeniyle disiplin ve adli cezalara çarptırıldı.

Güney Koreli olimpik sürat pateni şampiyonu Lim Hyo-jun da 2019'da bir kadın sporcunun önünde erkek takım arkadaşının pantolonunu indirdiği gerekçesiyle bir yıl müsabakalardan men cezası almıştı.

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