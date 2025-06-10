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Ferdi Zeyrek'e suikast iddiası Erdoğan'ın danışmanından dikkat çeken açıklama

Ferdi Zeyrek'e suikast iddiası Erdoğan'ın danışmanından dikkat çeken açıklama

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tehdit edildiğine dair paylaşımlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in ölümünün ardından kendisinin tehdit edildiğine yönelik bazı iddialar sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 

Ferdi Zeyrek'in tehdit edilmesi suikast iddialarını akıllara getirdi. Saray'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SIR PERDESİ BİR AN EVVEL AÇIKLIĞA KAVUŞTURULSUN"

Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Sosyal medya platformu X üzerinden Zeyrek'in tehdit aldığına dair ifadelerini hatırlatarak iddialara ilişkin sır perdesinin bir an evvel açığa çıkması gerektiğini belirten Saral, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete  irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Zeyrek, iki gün sonra yoğun bakımda tedevi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, görevlendirilen bir heyetin Zeyrek’in evinde incelemelerde bulunduğunu açıklamış ve" Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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