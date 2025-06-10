Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e ölüm tehditleri: Bana bir şey olursa...
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Her şey, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın "Kötü insan! Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz" paylaşımından sonra başladı. İşte detaylar...
Mauro Icardi ile 10 yıl evli kaldığı eski eşi Wanda Nara arasındaki tansiyon düşmüyor. İkili arasındaki gerilim, kızları Francesca ve Isabella’nın okulundan gelen e-posta ile tırmandı.
“Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz” ifadelerinin yer aldığı e-postanın ardından sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez’i hedef alan Nara, “Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan! Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz” sözleriyle ateş püskürdü.
“Gelecekteki eşime saygı duy” diyen Icardi ise, “Wanda’nın tek odak noktası China Suarez. Kızlarını hiç düşünmedi; yalnızca egosunu, kıskançlığını ve kinini... Siz pembe Lamborghini sirkinin peşinden koşmaya devam edin, ben kızlarımın velayetinin peşindeyim!” ifadelerini kullandı.
Hırsızlıkla suçladı
Bir başka paylaşımında Nara’yı hırsızlıkla suçlayan futbolcu, “Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya’da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro’luk hırsızlık açıkça ihbar edildi” notunu düşerek ekran görüntüsüyle kendisine ait olan bir parayı eski eşinin kişisel hesabına aktardığını ifşa etti.