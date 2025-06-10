Icardi'nin sevgilisi China Suarez'e ölüm tehditleri: Bana bir şey olursa...

“Her iki ebeveynin de ülkede olmaması nedeniyle, küçüklerin velayetinin kime ait olduğunu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz” ifadelerinin yer aldığı e-postanın ardından sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez’i hedef alan Nara, “Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan! Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz” sözleriyle ateş püskürdü.