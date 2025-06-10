Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Pedro Malheiro Trabzonspor'dan ayrıldı. Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olduğunu duyurdu. Al Wasl FC, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacak.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."

4 yıllık sözleşme

Öte yandan Al Wasl Kulübü de yaptığı açıklamada, savunmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor teşekkür mesajı yayımladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro'ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.