Victor Osimhen sonunda kararını verdi! Galatasaray taraftarı bunu konuşuyor
Galatasaray Victor Osimhen'i kadroda tutmak isterken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal yıldız futbolcuya talip olmuştu. Nijeryalı golcü, Al-Hilal'in teklifini bir kez daha reddetti ve kararını büyük oranda verdi.
Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, gösterdiği muhteşem performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in teklifini bir kez daha reddetti. Osimhen'in kararını büyük oranda verdiği belirtildi.
Al-Hilal, Osimhen için teklifini 26 milyon Euro'dan başlayarak 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı. Ancak son teklifin detayları açıklanmasa da, oyuncunun kararı değişmedi ve Al-Hilal'in girişimini altıncı kez geri çevirdi.
Galatasaray'da kalmaya karar verdi
La Repubblica’nın haberine göre ise Osimhen, Galatasaray’da kalmaya karar verdi. Al Hilal’in kendisine yaptığı 40 milyon Euro’luk teklife rağmen, futbol kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini Suudi kulübüne bildirdi.
Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 20 maçta 26 gol atan Osimhen, taraftarların sevgilisi haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor.