Victor Osimhen sonunda kararını verdi! Galatasaray taraftarı bunu konuşuyor

Al-Hilal, Osimhen için teklifini 26 milyon Euro'dan başlayarak 30, 35, 40 ve son olarak 45 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı. Ancak son teklifin detayları açıklanmasa da, oyuncunun kararı değişmedi ve Al-Hilal'in girişimini altıncı kez geri çevirdi.