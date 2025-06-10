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Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı transfer etti

Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı transfer etti

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı.

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Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund forması giyeceği için mutlu olduğu belirtti.

Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı transfer etti - Resim: 0

Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın kardeşi olan orta saha oyuncusu, Sunderland'da geçen sezon 43 resmi maçta 4 gol attı.

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