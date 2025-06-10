İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, genç yaşta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Ortaylı, Zeyrek’i "mizah duygusu güçlü, enerjik ve bilgi birikimi yüksek" bir kişilik olarak tanımladı.

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Zeyrek’le kısa süre önce Manisa’daki bir konferans vesilesiyle bir araya geldiğini belirten Ortaylı, onun çevreye ve tarihî mirasa duyduğu ilgiye dikkat çekti. “Yeni bir kadronun, yeni bir belediye başkanının temsilcisiydi. Heyecanı beni de etkilemişti,” diyen Ortaylı, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Zeyrek’in destek çağrısına kayıtsız kalamayacağını hissettiğini ifade etti.

Ferdi Zeyrek’in teknik bilgiye sahip, çalışkan, uyumlu ve dinamik bir ekiple çalıştığını vurgulayan Ortaylı, “Yakın tarihimizde beni en çok sarsan kayıplardan biri oldu” diyerek duygularını dile getirdi. Ortaylı, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.