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Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer

İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı.

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Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

Şam'dan havalanan Suriye Havayolları'na ait yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri, Suriye Havayolları yöneticileri ve uçuş ekibini çiçeklerle karşıladı.

Gelen yolcu katı B15 nolu kapı önünde düzenlenen törene, İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Suriye Havayolları Genel Müdürü Semir Orabi ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, kurdele ve pasta kesilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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