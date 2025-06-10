BIST 9.487
DOLAR 39,29
EURO 44,85
ALTIN 4.177,86
HABER /  GÜNCEL

İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan kazanın bilirkişi raporu yayımlandı. Rapora göre, havuzun makine dairesindeki sistem korozyona uğramış ve kaçak akım koruma sisteminin işlevini yitirmiş. Villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önlemi yoktu. Zeyrek'in 80 volt akıma kapıldığı belirtildi.

Abone ol

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda, makine dairesindeki önlemlere rağmen sistemin korozyona uğradığı belirtildi. Villanın ana şalterinde koruma olmadığı da ifade edildi. Rapor, yapı ruhsatı detaylarıyla birlikte son haline getirilecek ve savcılığa verilecek.

FERDİ ZEYREK'İN EVİNDE DETAYLI İNCELEME

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 17. 05'te hayatını kaybetti. Olay sonrası, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek'in evinde inceleme yaptı.

"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif yaptı ve teknik tespitlerde bulundu. Başkan Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının mesafesinin standartların altında olduğu belirlendi. Ayrıca, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğu rapor edildi. Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı kaydedildi.

"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"

Bilirkişi raporunda, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok Ece Üner: Manisa, Efe’sine ağlıyor Ferdi Zeyrek'in cenazesi gibisine az rastlanır bütün kent ağladı! Eşi ve kızları kahretti İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok
Nehir Zeyrek’ten yürek burkan veda: Baban varsa sorun yok derdi… Ama artık yok
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amerika kampını değerlendirdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amerika kampını değerlendirdi
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Paris'te İsrail'in alıkoyduğu "Madleen" gönüllülerinin serbest bırakılması için gösteri yapıldı
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!
Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye ile savaşa hazır değiliz!
Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!
Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya soruşturma!
İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı
İlber Ortaylı’dan Ferdi Zeyrek’e veda: Bu kayıp beni derinden sarstı
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum
Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlere sert tepki: Organize Troll saldırısını kınıyorum
CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti
CHP Lideri Özgür Özel, mezara inerek Zeyrek’in naaşını defnetti
Kurban Bayramı tatili boyunca 44 kişi kazalarda hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatili boyunca 44 kişi kazalarda hayatını kaybetti