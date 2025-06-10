İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne neden olan kazanın bilirkişi raporu yayımlandı. Rapora göre, havuzun makine dairesindeki sistem korozyona uğramış ve kaçak akım koruma sisteminin işlevini yitirmiş. Villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önlemi yoktu. Zeyrek'in 80 volt akıma kapıldığı belirtildi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda, makine dairesindeki önlemlere rağmen sistemin korozyona uğradığı belirtildi. Villanın ana şalterinde koruma olmadığı da ifade edildi. Rapor, yapı ruhsatı detaylarıyla birlikte son haline getirilecek ve savcılığa verilecek.

FERDİ ZEYREK'İN EVİNDE DETAYLI İNCELEME

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı kaza geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede 17. 05'te hayatını kaybetti. Olay sonrası, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Zeyrek'in evinde inceleme yaptı.

"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, olay yerinde keşif yaptı ve teknik tespitlerde bulundu. Başkan Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının mesafesinin standartların altında olduğu belirlendi. Ayrıca, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğu rapor edildi. Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı kaydedildi.

"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"

Bilirkişi raporunda, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi.