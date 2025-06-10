Ece Üner: Manisa, Efe’sine ağlıyor

Halk TV sunucusu Ece Üner, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası haberleri aktarırken duygusal bir anma mesajı paylaştı.

“Manisa, Efe’sine ağlıyor” diyen Üner, Türkiye’nin bölünmüş siyasi ortamında Zeyrek’in ardından AK Parti, MHP ve CHP’lilerin bir araya gelerek ortak bir yas tuttuğunu vurguladı.

Üner, Halk TV’de sunduğu haber programında “İyi bir insan için bugün herkes ağladı” ifadelerini kullandı. Bu birlik mesajı, Ferdi Zeyrek’in insanlara dokunan kişiliğinin ve farklı siyasi görüşlerden insanların saygısını kazandığının güçlü bir göstergesi olarak dikkat çekti.