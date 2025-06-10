Nurcan Zeyrek eşi Ferdi Zeyrek için 'inançlı bir adamdı' deyip helalliği böyle aldı

MANİSA Büyükşehir belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde herkesi ağlatan anlar yaşandı. Ferdi Zeyrek'in karısı Nurcan Zeyrek, eşi için helallik aldı.

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediye Binası önünde tören düzenlendi. Törende konuşan eşi Nurcan Zeyrek, hem ağladı hem ağlattı.

Nurcan Zeyrek eşi Ferdi Zeyrek için şunları söyledi:

-O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katmadan yapacak çok işim var diyordu. Hep hayaliydi ben belediye başkanı olacağım diyordu.

Ellerimiz hiç ayrılmadı

-16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki 'Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende... 3 tane yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa ve Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun.



Helallik istedi

Nurcan Zeyrek eşinin çok inançlı biri olduğunu belirterek, kalabalıktan helallik istedi. Nurcan Zeyrek, 3 kez "hakkınızı helal ediyor musunuz' diye sordu, kalabalık 'helal olsun' diye yanıt verdi.