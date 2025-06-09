Halk TV'nin skandal anonsu tepki çekti: "Vefat haberini ilk biz duyurduk"

CHP'li Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Halk TV’de yapılan bir canlı yayın anonsu kamuoyunda büyük tepki topladı.

Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol’un, "Vefat haberini ilk Halk TV duyurdu" şeklindeki açıklaması, sosyal medyada ve kamuoyunda "duyarsız" ve "etik dışı" olarak nitelendirildi.

Birçok izleyici, acı bir kaybın ardından yapılan bu türden bir "öncelik" vurgusunun insani değerlerle bağdaşmadığını belirterek kanala ve muhabire tepki gösterdi. Eleştiriler karşısında Halk TV’den ya da ilgili muhabirden henüz resmi bir açıklama gelmedi.