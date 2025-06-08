BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
GÜNCEL

Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaşarak, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi. Bağcılar Millet Bahçesi, 6,2’lik depremin ardından toplanma alanı olarak da vatandaştan tam not aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında inşa edilen Bağcılar Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde,farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

Bakan Kurum: Bugün ne yapmalı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi.

“BURASI NEFES ALMA LOKASYONU OLDU”

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, Bağcılar Millet Bahçesi ile ilgili şu bilgileri verdi: Bu alan daha önce konut alanı fonksiyonunda olmasına rağmen bölgenin ihtiyacına binaen millet bahçesi statüsüne alınmış. 60 bin metrekare alana sahip olup, 40 bin metrekaresi çim ve yeşil alandan oluşuyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası ciddi manada nefes alma lokasyonu oldu. İstanbul’un 3 yoğun ilçesinin kesişim noktasında bulunan bu alana vatandaşımızın ihtiyacı vardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Balıkesir'de okul servisinde dehşet! Servis sahibi çekiçle kız öğrenciyi yaraladı o anlar kayıtta
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı anı kamerada
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
AK Parti’den bayramda birlik mesajı: Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...
MHP-DEM Parti görüşmesine damga vuran an: Demli çay içmiyorum desem...
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
DeltaV'den hibrit roketle dünya rekoru
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı
Özışık ve Yakınca’dan radar tepkilerine yanıt: Hedef sıfır can kaybı
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var