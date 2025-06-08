Bakan Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'ni paylaştı! 3 ilçe için huzur merkezi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaşarak, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi. Bağcılar Millet Bahçesi, 6,2’lik depremin ardından toplanma alanı olarak da vatandaştan tam not aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında inşa edilen Bağcılar Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde,farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

Bakan Kurum: Bugün ne yapmalı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar…” mesajını verdi.

“BURASI NEFES ALMA LOKASYONU OLDU”

Görüntülerde yer alan TOKİ İnşaat Mühendisi Uğur Kahveci, Bağcılar Millet Bahçesi ile ilgili şu bilgileri verdi: Bu alan daha önce konut alanı fonksiyonunda olmasına rağmen bölgenin ihtiyacına binaen millet bahçesi statüsüne alınmış. 60 bin metrekare alana sahip olup, 40 bin metrekaresi çim ve yeşil alandan oluşuyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeler için burası ciddi manada nefes alma lokasyonu oldu. İstanbul’un 3 yoğun ilçesinin kesişim noktasında bulunan bu alana vatandaşımızın ihtiyacı vardı.