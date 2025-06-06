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Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’daki bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sivil, demokratik ve kapsayıcı bir anayasaya acilen ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yarın değil, hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa katılan Yayman, sohbet ettiği partililerin bayramını kutladı.
Yayman, konuşmasında, kentte gerçekleştirilen hizmetlerin örnek alınacak düzeyde olduğunu, tüm ilçelerde birlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti'nin "sessiz devrimler" gerçekleştiren bir parti olduğunu anlatan Yayman, "İnşallah terörsüz Türkiye ile bu zirveye ulaşmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam eden bu süreç, Allah'a çok şükür ki hep umut, güven doğurmuştur ve bu doğrultuda devam edecektir. Terörsüz Türkiye, menziline sorunsuz bir biçimde ilerlemektedir." diye konuştu.

Yayman, Terörle mücadeleye harcanan 2 Trilyon Dolar ülke için harcansaydı Türkiye süper güç olacaktı sözlerini kullandı.

Karşılaştırmalı bir analiz yapan Yayman, terörle mücadele için harcanan 2 Trilyon Dolar ile 125 bin km hızlı tren, 5 bin adet hastane, 95 adet nükleer santral, 500 bin okul yapılacağını ve kişi başına düşen milli gelirin 25 bin Dolar olacağını ve Türkiye’nin küresel bir güç haline gelebilecekti ifadelerini kullandı

Yeni anayasa çalışmaları

Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Yayman, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni anayasa bize ekmek, su, hava gibi lazım olan bir şeydir. Türkiye'nin artık bu darbe anayasasından, darbeci zihniyetten kurtulması gerekiyor. Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı, 86 milyonun 'Evet işte bu benim anayasam.' diyeceği yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yarın değil hemen şimdi yeni bir anayasa istiyoruz."

Yayman, 81 ildeki vatandaşların Türkiye'nin yoluna yeni anayasayla devam etmesini istediğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da katıldı.

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