Özgür Özel'den 'Akın bak oğlum' soruşturmaları için sert tepki: Akın bana hırsından...

Özgür Özel hakkında savcı Akın Gürlek için söylediği 'Akın bak oğlum" lafları için 2 soruşturma birden açılmıştı. TELE 1'de Özel'den tepki geldi. Özel, "O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle dün soruşturma başlatılmıştı. TELE1 konuşan CHP lideri Özel, soruşturmalara sert tepki gösterdi. "Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Buradan mesajı alacak olan alsın Bıçak kemiğe dayandı. Bu işin dönüşü yok" diyen Özel şunları kaydetti:

Dünkü cümlem de şu; 'Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaları üzecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam. Seni pişman ederim. Bunun altına imzamı atarım. Ne Tele1'i bağlar ne bunu yayınlayan televizyonları bağlar. Benim ifademdir. Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere. Bunu söylüyorum. Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.' Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.

-O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş. Akın Gürlek, Antalya'da yaptığı bir konuşma yüzünde Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına aldırmış İstanbul'a getirmişti. Bu Antalya ve Ankara başsavcılarına küfürdür. Akın Gürlek'in görev bölgesi nedeniyle Kartal'a bile bakamaz. Ümit Özdağ Antalya'da konuşmuş Ankara Başsavcısı'na, 'Ben senin görev yerinden gözaltı yapıyorum' diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yine usulsüz bir iş yapmıyor. Görev yerim Ankara olduğu için yine yetkili. Ama bu Ümit Özdağ konusunda hiçbir zaman yetkili olmadı."