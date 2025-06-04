BIST 9.464
DOLAR 39,34
EURO 44,93
ALTIN 4.271,34
GÜNCEL

Özgür Özel'in savcı Akın Gürlek çıkışı şok etti: Akın! Sert kayaya çarptın oğlum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki mitingde, İBB’ye yönelik 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk görüntülerine sert tepki gösterdi. Darbe dönemlerini anımsattığını belirttiği görüntüler için "Türkiye’yi 80 yıl geriye götürdü" diyen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ise “Akın, sert kayaya çarptın” sözleriyle yüklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk edilirken çekilen görüntülerine sert tepki gösterdi. Özel, söz konusu görüntülerin darbe dönemlerini hatırlattığını belirterek, "O görüntü Türkiye'yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür" dedi. Operasyonun talimatını verenleri eleştiren Özel, "O görüntünün talimatını kim verdiyse, onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurmasını görene kadar bana durmak yok, huzur yok" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de seslenerek, "Akın! Sert kayaya çarptın oğlum! Akın! Sert kayaya çarptın!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Özgür Özel: Bunların hesabını sormazsam namerdim
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Ömer Çelik'ten 10. Yargı Paketi açıklaması
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu: Bu bir 'Kurtuluş Savaşı
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Kılıçdaroğlu taraftarı Barış Yarkadaş'tan 'alnını karışlarız' diyen Özel'e bomba yanıt
Özlem Gürses'ten tatil eleştirilerine yanıt: Gazetecilik yapmak istemiyorum
Özlem Gürses'ten tatil eleştirilerine yanıt: Gazetecilik yapmak istemiyorum
Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert eleştiri: Partiye rutubet gibi sızanlar var
Yılmaz Özdil’den CHP’ye sert eleştiri: Partiye rutubet gibi sızanlar var
DEM Parti’den İzmirli grevci işçilere destek: Yanınızdayız
DEM Parti’den İzmirli grevci işçilere destek: Yanınızdayız
Acun Ilıcalı'dan 'yabancı hakem' çıkışı: Sezon başında getirilseydi...
Acun Ilıcalı'dan 'yabancı hakem' çıkışı: Sezon başında getirilseydi...
Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı! "Çok hareketlisiniz maşallah"
Devlet Bahçeli ile Özgür Özel tokalaştı! "Çok hareketlisiniz maşallah"
Trabzon sele teslim: Başkan Genç Amsterdam'da, tepkiler çığ gibi
Trabzon sele teslim: Başkan Genç Amsterdam'da, tepkiler çığ gibi
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu bombası! Seçimsiz gelecek adamın alnını karışlarız
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu bombası! Seçimsiz gelecek adamın alnını karışlarız