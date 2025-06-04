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MEDYA

Nevşin Mengü'den yeni 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Emekli maaşıyla mı ödüyor?

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalındaki yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da üç katlı bir ofis kiralayarak siyasi faaliyetlerine devam ettiğini öne sürdü. Mengü, bu ofisin masraflarının emekli maaşıyla mı yoksa destekçi iş insanlarıyla mı karşılandığını sorgularken, kamuoyuna şeffaflık çağrısı yaptı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik iddiaları ve Kılıçdaroğlu'nun buna karşılık açtığı suç duyurusu, siyasi gündemde geniş yankı uyandırmıştı.

Mengü, YouTube kanalında yaptığı bir yayında, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın önemli bir semtinde üç katlı bir ofis kiraladığını ve burada sekreter dahil personel çalıştırdığını belirterek, bu masrafların emekli maaşıyla karşılanıp karşılanmadığını sorguladı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun bu ofisi kullanarak siyasi faaliyetlerine devam ettiğini ve destekleyen iş insanları olup olmadığını merak ettiğini ifade etti.

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