Acun Ilıcalı'dan 'yabancı hakem' çıkışı: Sezon başında getirilseydi...

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de katıldığı programda hakem yönetimini eleştirerek, sezon başından itibaren yabancı hakemlerin görev yapması halinde Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını savundu. Ilıcalı ayrıca, teknik direktörün tüm transfer taleplerinin karşılandığını belirtip eleştirileri haksız bulduğunu söyledi ve yönetimin sosyal medyada yoğun iftiralara maruz kaldığını ifade etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV’de katıldığı Sözün Özü programında Türk futbolunda hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Ilıcalı, bu sezonun başından itibaren Süper Lig’de yabancı hakemlerin görev alması halinde Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Ilıcalı, “Eğer sezon başından beri yabancı hakemler olsaydı çok şey değişirdi. Ligin ilk yarısında rakibimizin ayrıcalık yaşaması ve açılan 8 puanlık farkın en büyük nedeni hakem hatalarıdır. Bunu sadece ben değil, yabancı hakemler de maçları izledikten sonra net bir şekilde ifade etti” dedi. Ilıcalı, sezonun ikinci yarısında yabancı hakemlerin bazı maçlarda görev almasıyla birlikte hakem hatalarının belirgin şekilde azaldığını da vurguladı.

"İnsanların elini vicdanına koyması lazım"

Ilıcalı, “Dünyanın bir numarası dediğimiz bir teknik direktörü herkesin ortak fikriyle göreve getirdik. Kimi istediyse aldık, talep ettiği transferlerden hiçbirini reddetmedik. Kendisi de ocak ayında transfer istemediğini zaten açıkça söyledi” dedi. Bu kadar destek verilmesine rağmen bazı eleştirileri anlamakta zorlandığını dile getiren Ilıcalı, "Yönetim olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, artık insanların elini vicdanına koyması lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sosyal medyada yönetim hakkında sık sık asılsız iddialar ortaya atıldığını söyleyen Ilıcalı, "Fenerbahçe yönetimi olarak günde 15 iftirayla yaşıyoruz. Başkanımız başta olmak üzere bu tür saldırılara maruz kalıyoruz ama Türkiye’de bu artık normal hale geldi" diye konuştu.