Dursun Çiçek'ten 'vekillik sözü' itirafı! CHP'nin ön seçiminde yarıştan çekilmişti

CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, milletvekili sözü karşılığında ön seçimde adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak CHP eski milletvekili Dursun Çiçek yer almıştı.

Çiçek imza toplama sürecini eşinin rahatsızlığı nedeni ile kesip yarıştan çekildiğini açıklamıştı.

Gazeteci Sinan Burhan, Çiçek'e “Neden adaylıktan vazgeçtin?” diye sorduğunu açıkladı ve aldığı cevabı 'pes' diyerek paylaştı. Burhan'ın paylaşımı şöyle:

"Pes! Tv100 ekranlarında Ekrem İmamoğlu’na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Dursun Çiçek’e sordum: “Neden adaylıktan vazgeçtin?” Cevap net: “Vekillik sözü aldım, vazgeçtim.”"