BIST 9.009
DOLAR 39,18
EURO 44,81
ALTIN 4.260,85
MEDYA

Cemil Tugay’dan canlı yayında sert tepki: Sözlerinize dikkat edin

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi beşinci gününe girerken, kent genelinde biriken çöpler halkı rahatsız etti. Başkan Cemil Tugay, sahaya inerek temizlik yaptı ve grevi eleştirirken, DİSK temsilcisiyle tartışma yaşadı; Tugay, TELE1 yayında kendisine yöneltilen “grev kırıcı” eleştirilerine ise “4,5 milyon İzmirliyi temsil ediyorum, bu ifadelerinizi düzeltin” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerinin başlattığı grev beşinci gününde.

DÖRDÜNCÜ GÜNÜN GECE SAATLERİNDE TUGAY, ÇÖP TOPLAMAK İÇİN SAHAYA İNMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inmişti. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşanmıştı.

İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Tugay, "Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir'in hakkını yedirmeyeceğim size" demişti.

"SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TELE-1 canlı yayınına katıldı. Canlı yayın spikeri İnan Demirel'in sorduğu "Sayın Başkan, İzmir'de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu" sorusu üzerine Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Fatih Portakal İzmir'de grev yapan işçileri savundu, suçu Tunç Soyer'de buldu
Fatih Portakal İzmir'de grev yapan işçileri savundu, suçu Tunç Soyer'de buldu
İzmir'de çöpler toplanmadı vatandaş isyan etti: 45 senedir bu pisiği görüyorum
İzmir'de çöpler toplanmadı vatandaş isyan etti: 45 senedir bu pisiği görüyorum
İzmir Belediye Başkanı Tugay için olay sözler: Başkanım gel temizle
İzmir Belediye Başkanı Tugay için olay sözler: Başkanım gel temizle
Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı
Etna Yanardağı patladı: Turistler panik halinde kaçmaya başladı
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...
Eren Erdem'den bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na küfür ettirebilmek için...
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
İstanbul'da trafikte kadın sürücüyü böyle darbetmişlerdi mahkeme kararını verdi
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
Ataşehir'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye böyle çarptı
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
İrlandalı sporcu İsrailli boksörü 'Özgür Filistin' diye diye yumrukladı helal olsun dedirtti
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu
Başkan Cemil Tugay İzmir'de bizzat çöp topladı grevdeki işçiler posta koydu