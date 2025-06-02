Cemil Tugay’dan canlı yayında sert tepki: Sözlerinize dikkat edin

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçilerin grevi beşinci gününe girerken, kent genelinde biriken çöpler halkı rahatsız etti. Başkan Cemil Tugay, sahaya inerek temizlik yaptı ve grevi eleştirirken, DİSK temsilcisiyle tartışma yaşadı; Tugay, TELE1 yayında kendisine yöneltilen “grev kırıcı” eleştirilerine ise “4,5 milyon İzmirliyi temsil ediyorum, bu ifadelerinizi düzeltin” diyerek tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı, İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerinin başlattığı grev beşinci gününde.

DÖRDÜNCÜ GÜNÜN GECE SAATLERİNDE TUGAY, ÇÖP TOPLAMAK İÇİN SAHAYA İNMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inmişti. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşanmıştı.

İşçiler, "Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" ifadelerini kullanırken, Belediye Başkanı Tugay, "Grev yapan insanlar işyerini terk eder ve evlerine gider. Sizin işinizi ben yapıyorum burada. İzmir'in hakkını yedirmeyeceğim size" demişti.

"SÖZLERİNİZE DİKKAT EDİN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TELE-1 canlı yayınına katıldı. Canlı yayın spikeri İnan Demirel'in sorduğu "Sayın Başkan, İzmir'de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu" sorusu üzerine Tugay, “4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin" dedi.