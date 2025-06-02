İstanbul'da yol ortasında cinayet! Arkadan gelip başına sıkıp öldürdü

İSTANBUL Esenler'de sokak ortasında işlenen cinayet kan dondurdu. Bir kişi arkasından gittiği adamı gözünü kırpmadan vurdu. O anlar kameralara yansırken, vurulan Selami Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi.

İSTANBUL Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi.

Hastanede öldü

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Selami Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.