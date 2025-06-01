Şanlıurfa’da Ebru Yaşar fırtınası! Sahneye puşi ile çıktı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca büyük ilgi gören Yaşar, yeni şarkısı Affet ile coşku yaratırken, yöresel türkülere de yer verdi; sahnede Şanlıurfa’ya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı.

On binlerce dinleyicinin karşısında sahneye çıkan Ebru Yaşar'ın başındaki puşi dikkat çekerken sahnede yaptığı konuşmada, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARKISI 'AFFET'E İLGİ BÜYÜK

Sevilen şarkılarının bir bir seslendiren Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı 'Affet' hayranları tarafından büyük coşku ile karşılandı. Yaşar ayrıca yöreye ait “Urfalıyam Ezelden” ve “Urfa’nın Etrafı” gibi türküleri de seslendirdi.