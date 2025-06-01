BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
MAGAZİN

Şanlıurfa’da Ebru Yaşar fırtınası! Sahneye puşi ile çıktı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca büyük ilgi gören Yaşar, yeni şarkısı Affet ile coşku yaratırken, yöresel türkülere de yer verdi; sahnede Şanlıurfa’ya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci gününde şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı.

On binlerce dinleyicinin karşısında sahneye çıkan Ebru Yaşar'ın başındaki puşi dikkat çekerken sahnede yaptığı konuşmada, “Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞARKISI 'AFFET'E İLGİ BÜYÜK 

Sevilen şarkılarının bir bir seslendiren Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı 'Affet' hayranları tarafından büyük coşku ile karşılandı. Yaşar ayrıca yöreye ait “Urfalıyam Ezelden” ve “Urfa’nın Etrafı” gibi türküleri de seslendirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT spikeri Oya Eren'den çok konuşulan hareket! "Siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti
TRT spikeri Oya Eren'den çok konuşulan hareket! "Siyasi mesaj vermeyin" deyip sahneyi terk etti
Mehmet Akif Ersoy anlattı; Marmaray'daki baba masum değilmiş öncesinde genç kıza...
Mehmet Akif Ersoy anlattı; Marmaray'daki baba masum değilmiş öncesinde genç kıza...
Marmaray'da 2 çocuklu baba Deniz Eroğlu'nun burnunu kırdılar! Kavga videosu
Marmaray'da 2 çocuklu baba Deniz Eroğlu'nun burnunu kırdılar! Kavga videosu
Bu yıl "abarth egzoz" kullanan 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldı
Bu yıl "abarth egzoz" kullanan 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldı
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Ekran bağımlılığı çocuklarda konuşma gecikmesine neden oluyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren kaza! 9 yaşındaki çocuk yola savruldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşete düşüren kaza! 9 yaşındaki çocuk yola savruldu
"AK Parti Konya İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması"
"AK Parti Konya İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması"
Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba konuştu
Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba konuştu
Ali Koç Nusret'in projesinin tanıtımını yaptı
Ali Koç Nusret'in projesinin tanıtımını yaptı
Galatasaray'dan muhteşem drone gösterisi!
Galatasaray'dan muhteşem drone gösterisi!
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusuna Özlem Gürses’ten tepki geldi
Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusuna Özlem Gürses’ten tepki geldi