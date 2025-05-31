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Galatasaray'dan muhteşem drone gösterisi!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızını takan Galatasaray, kutlamalarda özel bir drone gösterisiyle görsel şölen sundu.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray, kutlamalara unutulmaz bir görsel şölenle damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, tarihi başarıyı simgeleyen özel bir drone gösterisi gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın sembolik yıldızları, kulübün dört önemli noktasından yola çıktı.

Birinci yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız ise Kemerburgaz Tesisleri'nden havalandı.

Gökyüzünde görsel bir şölen sunan drone'lar, RAMS Park'ta buluşarak sarı-kırmızılıların tarihine geçen 5. yıldızı birlikte oluşturdu.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Sarı kırmızılı ekipte son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in siluetlerinin altında "teşekkür" ifadeleri yazıldı.

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