Ali Koç Nusret'in projesinin tanıtımını yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nusret Gökçe'nin İspanya'nın gözde adası Ibiza'da hayata geçireceği lüks konut projesi için kamera karşısına geçti.

Et restoranı zinciriyle dünya çapında ün kazanan ve "Salt Bae" hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret Gökçe, şimdi de gayrimenkul sektörüne adım atıyor. Gökçe'nin İspanya'ya bağlı Ibiza Adası'nda hayata geçireceği lüks konut projesinin tanıtımını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yaptı.

Ali Koç, Nusret Gökçe'nin inşaat projesine destek vermek amacıyla bir video mesaj yayınladı. Yakın dostu Gökçe'nin başarısına inandığını belirten Koç, "Yakın dostum, kardeşim Nusret yeni bir projeye yelken açmış. Onu da buradan bugün bize tanıtıyor. Herkesin hayatında en az bir kere gitmesi gereken Ibiza Adası'nda gayrimenkul sektörüne girmiş. Ve çok güzel bir lokasyonda yatırım yapıyor, marinanın hemen önünde. İnşallah şu anki mevcut işinde yakaladığı dünya çapındaki başarıyı bu yeni yatırımlarında da yaşar. Her zaman olduğu gibi bizleri gururlandırır. Hayırlı, uğurlu olsun. Bereketli bir yatırım olur inşallah." dileğinde bulundu.