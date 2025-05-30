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Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi. SÖZCÜ TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal canlı yayında Ali Koç'a " KOÇ Grubu reklam vermemiş. Fenerbahçe Kulübü reklam yasağı getiriyormuş. Vermezsen verme be kardeşim sana mı kaldık yani" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a baklava yedirdiği görüntüleri üzerine yapılan haberlerden sonra KOÇ Grubunun SÖZCÜ Medya Grubuna reklam vermeyeceği öğrenildi.

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