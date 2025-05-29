Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için ayrılık vakti geldi. Muslera bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'a veda edeceğini resmen açıkladı. Muslera, Başakşehir maçının Galatasaray'daki son maçı olacağını söylerken, duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli file bekçisi futbolu bırakacak mı? İşte Muslera'nın veda konuşması...

Fernando Muslera, Galatasaray'da 14 yıllık kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Muslera, bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'a veda edeceğini resmen açıkladı. Muslera, Başakşehir maçının Galatasaray'daki son maçı olacağını söyledi. Muslera basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Tecrübeli file bekçisi "Futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem." dedi.

Muslera, "Henüz bir takımla anlaşmadım. Zaman var, sakin bir şekilde karar vereceğim" diye konuştu.

Taraftara Türkçe seslenen Muslera, "Tüm taraftarlara ben çok teşekkür ediyorum. Onlar benim her zaman arkamda oldu. Saygı ve destek verdiler. Burada çok mutluydum. Onların desteği çok önemliydi." ifadelerini kullandı.