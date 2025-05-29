BIST 9.192
DOLAR 39,11
EURO 44,32
ALTIN 4.146,37
GÜNCEL

Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için ayrılık vakti geldi. Muslera bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'a veda edeceğini resmen açıkladı. Muslera, Başakşehir maçının Galatasaray'daki son maçı olacağını söylerken, duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli file bekçisi futbolu bırakacak mı? İşte Muslera'nın veda konuşması...

Fernando Muslera, Galatasaray'da 14 yıllık kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Muslera,  bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'a veda edeceğini resmen açıkladı. Muslera, Başakşehir maçının Galatasaray'daki son maçı olacağını söyledi. Muslera basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. 

Tecrübeli file bekçisi "Futbolu tamamen bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim. Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım. Türkiye benim ikinci ülkem." dedi.

Muslera, "Henüz bir takımla anlaşmadım. Zaman var, sakin bir şekilde karar vereceğim" diye konuştu. 

Taraftara Türkçe seslenen Muslera, "Tüm taraftarlara ben çok teşekkür ediyorum. Onlar benim her zaman arkamda oldu. Saygı ve destek verdiler. Burada çok mutluydum. Onların desteği çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şamil Tayyar: YPG dağıtılmazsa siyasi faturası ağır olur
Şamil Tayyar: YPG dağıtılmazsa siyasi faturası ağır olur
Siirt'te halı sahada ölüm: 24 yaşındaki genç aniden fenalaştı
Siirt'te halı sahada ölüm: 24 yaşındaki genç aniden fenalaştı
Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken İmamoğlu ve Özdağ çıkışı
Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken İmamoğlu ve Özdağ çıkışı
Eyupsultan'da sürücü otomobiliyle merdivenlerden böyle inmeye çalıştı
Eyupsultan'da sürücü otomobiliyle merdivenlerden böyle inmeye çalıştı
Nevşin Mengü Ali Koç'a 'Erdoğan sayesinde zengin oldun' demedim diyor ama video var
Nevşin Mengü Ali Koç'a 'Erdoğan sayesinde zengin oldun' demedim diyor ama video var
İmralı'dan CHP'ye yazılı metinler gönderildi iddiası! "İsterse Özgür Özel açıklar"
İmralı'dan CHP'ye yazılı metinler gönderildi iddiası! "İsterse Özgür Özel açıklar"
Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'nün iddiasına tepki: Nevşin'i keklediler
Barış Yarkadaş'tan Nevşin Mengü'nün iddiasına tepki: Nevşin'i keklediler
Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba kadın cinayetlerinde faillerin ortak özelliğini açıkladı!
Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba kadın cinayetlerinde faillerin ortak özelliğini açıkladı!
Mardin Nusaybin'in son haline bakın! Harabeden muhteşem bir ilçe çıktı
Mardin Nusaybin'in son haline bakın! Harabeden muhteşem bir ilçe çıktı
Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücü kabusu oldu yan yola girerek kurtuldu
Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücü kabusu oldu yan yola girerek kurtuldu
Tuncer Bakırhan: Barış karşıtları çatışma istiyor
Tuncer Bakırhan: Barış karşıtları çatışma istiyor
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özel'in iddialarına cevap: Yolsuzluk değil, çarpıtma var
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özel'in iddialarına cevap: Yolsuzluk değil, çarpıtma var