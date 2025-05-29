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Siirt'te halı sahada ölüm: 24 yaşındaki genç aniden fenalaştı

Siirt'te halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği belirlenirken, fenalaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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