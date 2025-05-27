İlhan Şeşen'in cenazesi asansörde kaldı

İlhan Şeşen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının cenazesinde küçük bir asansör krizi yaşandı.

Hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk pop müziğine damga vuran usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Şeşen'in Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanması planlanırken şaşırtan bir olay yaşandı. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Şeyma Kan aktardı. Anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürülen İlhan Şeşen'in tabutu, cenazeye katılanlarla birlikte asansöre konuldu. Ancak asansör, henüz nedeni bilinmeyen bir arıza nedeniyle çalışmayı durdurdu ve Şeşen'in tabutuyla birlikte içeridekiler kısa süreliğine mahsur kaldı. Yaşanan aksaklık, çevredeki görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede giderildi.