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Liverpool kutlamalarında dehşet: Araç kalabalığın içine daldı

İngiltere Premier Lig’de Liverpool’un şampiyonluğunu kutlayan taraftarların arasına bir şahıs aracıyla daldı; olayda çok sayıda kişi yaralanırken bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de Kırmızılar'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası şehir sokaklarında kutlamalar yapan Liverpool taraftarları kabusu yaşadı.

Şampiyonluğu kutlamak için sokaklara akın eden Liverpool taraftarları için kabus dolu anlar...

Bir şahıs, sokakta takımlarının lig zaferini kutlayan bir grup Liverpool taraftarlarının arasına aracıyla daldı.

sosyal medyada da paylaşılan olay anına ait videolarda aracın altında pek çok taraftarın kaldığı görülürken bazı taraftarların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde şahsın aracını kasıtlı olarak taraftarlar üzerine sürdüğü ve olayın hemen ardından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Merseyside Polis Deparmanı'ndan yayınlanan açıklamada olay sonrası tutuklanan sürücünün 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğu bilgisi verildi ve olaya ait görüntülerin departmanla paylaşılması ricasında bulunuldu.

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