Ömer Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlhan Şeşen’in vefatını andı, Özgür Özel’in gençlik çıkışını eleştirdi, yaptırımların kalkmasını olumlu bulduklarını, İsrail’in bölge barışını tehdit ettiğini ve “terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylık tartışmalarıyla ilgili tutumunu ve sivil anayasa vurgusunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şunlar oldu:

"Öncelikle birkaç saat evvel vefat haberini aldığımız İlhan Şeşen'in ailesine baş sağlığı diliyoruz. Değerli bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak AK gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Parti sürekli sahada zaten.

"YAPTIRIMLARIN KALKMASI OLUMLU"

Yaptırımların kalkması olumlu. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü önemli. Suriye'yi yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Şuanda istikrarsızlaştırıcı tek unsur bölgede İsrail'in saldırılarıdır. İsrail'in saldırıları bölge barışını tehdit ediyor. Artık herkesin net bildiği tek bir şey var. Netanyahu kişisel arzularını garanti almak için onlarca çocuğu katlediyor. İsrail'e karşı adım atılmalı. Katliama karşı çıkan devletler Filistin'i tanımalı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNU DA YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Terörsüz Türkiye konusunu da yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak değerlendirmelerimizi yoğun biçimde yapıyoruz. Gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün finansmanını sağlanan yapıların, Suriye, Irak, İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı unsurların silah bırakması esas meselesidir.

MİT VE TSK SAHADA

Burada gündem terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gündemidir. Irak'taki süreçte, Irak hükümeti ile aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın şekilde sürdürülüyor. Bağdat, Süleymaniye, Erbil'le koordine edilecek konularda ilerleme sağlanmaya devam ediyor. MİT, TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar. Bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor. Bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içinde hem dışında çeşitli mekanizmalarla, İçeride İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla takip edilecek. İnşallah bir sonuca ulaşılacak. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların sürekli olarak terör örgütlerini araç olarak kullanması bölgede büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır.

Hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajlar geçmiş dönemlerde görülmüştür ve yine sahada da çeşitli sabotajlar söz konusu olabilmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinden ayrılmaması çok önemlidir. Farklı anlayışlardan ve farklı tutumlarla yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, bunlara verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, süreci izanla yöneten, odağını kaybetmeyen yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin hukuk devleti, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından terörsüz Türkiye stratejik olacaktır. Sahada somut olarak görülmesi gereken meseledir. Bu meselenin doğrulama mekanizmalarının çalışması, siyasi partiler açısından bu süreçleri olgunlaştıracak şekilde doğru bir dilin ortaya konması çok ö

"HİÇBİR PAZARLIK YAPILMIYOR"

Bu sürece katkı olarak ortaya koyulan yaklaşımlar, diyaloglar, karşılıklı istişareler fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu trafiği önemsediğimizi ifade etmek isterim. Siyasi sabotaj ve söylemler hariç tabii ki siyasi eleştiri olacaktır. Demokrasinin doğası gereğidir. Bunlarla ilgili son derece makul cevaplarımızın olduğunu ifade etmek isterim. En önemli meselenin eleştiriler Türkiye'nin terörden kurtulmasına odaklanmalıdır. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği milli kazanımlarının heba edildiği konusundaki yaklaşımların hiçbir değeri yok. Devletin nitelikleri ve milletin nitelikleri konusunda hiçbir pazarlık yapılmıyor. Doğru olan bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği çerçevesinde terörü Türkiye gündeminden çıkarmaktır.

Vatandaşlarımızın kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar. Mezhep, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meseleyi kendi irademizle, kapasitemizle, Türk, Kürt, Alev, Sünni ve diğer unsurlarla kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymamız başlı başına kıymettir. Önümüzdeki günlerde daha hassas süreçler karşımıza gelecek. Türkiye'nin içinde ve dışında daha çok yoğun tartışma yapılacak. Odağımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye çerçevesine ulaşmak çok doğru olacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR

BAHÇELİ'NİN 'KOMİSYON KURULMALI' ÇAĞRISI

Sayın Bahçeli son derece stratejik yaklaşımlar sergiledi. Tartışmaların odağını terörsüz Türkiye noktasında tutacak şekilde çerçeve çizdi. Yüce meclisin katkısı ve yapacağı liderlik son derece kritik ve önemlidir. Yüce meclisin sürece katkısı son derece kıymetli ve önemlidir. Komisyon çağrısı ise Meclis Başkanlığı tarafından planlanacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'ADAYLIK' AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir hassasiyeti var. Gelecek nesillere kendi irademizle sivil bir anayasa borcumuz var. Türkiye'nin geleceği açısından böyle. Bu ihtiyaç her zaman sürecektir. Siyasi meşruiyet açısından meseleye bakıldığında bir şekilde şimdiye kadar ki anayasa değişiklikleri meclisin meşruiyeti içinde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönem açısından baktığımızda sivil anayasa dediğimiz, herhangi vesayet odağının için işine karışmadığı anayasa siyasi geleceğimiz açısından son derece kıymetli.

Bu konu konuşulduğunda iki şey gündeme getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup, olmayacağı ve parlamenter sistem. Halbuki parlamenter istem ve Cumhurbaşkanlığı sistemi demokrasinin içerisinde. Parlamento sisteminin siyasi konsolidasyona ödendiği bedeller biliniyor. Rahmetli olmuş siyasi figürlerin hemen hepsi Cumhurbaşkanlığı sistemini önermişti. Türkiye'de parlamenter sistem varken vesayetin yanında yer alanlar bugün Cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında parlamenter sistemi gündeme getiriyorlar. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden bu konuyu gündeme getiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin parçası olmadığını ifade ediyor. Tabii sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet hayatımız açısından hazine değerindedir.

"TAKDİR MİLLETİMİZİNDİR"

Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir.

GENEL AF OLACAK MI?

Bu yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanması ile ilgili konular var. Hasta yaşlı tutuklular, çocuklar ile ilgili konular var. Bizim için gündem budur ve bunu olgunlaştırıyoruz. Bu ana çizgileri ile doğru bir açıklama. Burada öteden beri bir takım çıkarlar doğrultusunda buna demokrasi getirme gibi bir isim konuyor. Burada demokrasi gibi konulara bir müdahale aracı olarak kullanıldığını gördük. Bir yerde maden kaynağı petrol varsa aşırı iştahlı bir davranış sergilediler. Sonuçta bu demokratik bir sonuç üretmedi. İnsan haklarına bir faydası olmadı.