Diyarbakır'da baba ile oğlunu 200 bin lira için öldürdüğü ortaya çıktı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette cesetleri bulunan baba Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati'nin, 200 bin liralık alacak meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs'ta kırsal Kuşburnu Mahallesi'nde Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) yanmış kamyonette cesetlerinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında baba ile oğlunun cesedi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede bulunan 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit, el feneri gibi deliller de incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Olayın aydınlatılması için özel oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), olay gününe ilişkin 735 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından delillere ulaşan güvenlik güçleri, şüphelilerden Ali Mert İ'ye suçunu itiraf ettirdi.

- Delilleri yok etmek için kamyoneti yakmış

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ali Mert İ. (25), ifadesinde, Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı olduğunu belirterek olay günü Sati ile konuşmak için kendisini olay yerine davet ettiğini anlattı.

Ali Mert İ, olay yerine gelen Remzi Sati'yi ve oğlu Muhammet Sati'yi, kendisine ait tabancayla öldürdükten sonra delilleri yok etmek için kamyoneti yaktığını itiraf etti.

- Olay yerinde keşif yaptırıldı

Suçunu itiraf etmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT ve iki Asayiş Komando Timi, şüpheli Ali Mert İ'ye Kuşburnu Mahallesi'nde ve olay yerinde keşif yaptırdı.

Şüphelinin yer göstermesi üzerine olayda kullandığı tabanca, evine 150 metre uzaklıkta bir ağaca saklanmış vaziyette ele geçirildi. Ayrıca, kamyoneti yakmakta kullanılan kolonya, benzin şişesi, el feneri ve o gün giydiği mont da şüphelinin evinde bulundu.

- Olay

Söz konusu olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ'yi (58) gözaltına almıştı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet D, Mehmet K, İshak K. ve Ali Mert İ. tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, 3'ü serbest bırakılmıştı.