İş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı mı?

Mahkeme kararıyla vesayet altında bulunan iş insanı İnan Kıraç’ın, 22 Mayıs akşamı Koç Üniversitesi Hastanesi’nden vasilerinin izni olmadan ayrılması üzerine İstanbul Emniyeti ve savcılık soruşturma başlattı. Hastane, Kıraç’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddialarını yalanlarken; olayda eşi Emine Alagonya’ya yakın isimlerin etkili olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

VASİ TAYİN EDİLMİŞTİ

İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.