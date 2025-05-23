Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap: Yanlış hatırlıyorsun, gülüşüm eksik olmadı

Gazeteci Ruşen Çakır, kendisine eleştiriler yönelten Nedim Şener'e sosyal medya üzerinden, "Cezaevinde hiç gülmezdi, şimdi gülmeyi öğrenmiş helal olsun" sözleriyle yanıt verdi. Şener ise bu paylaşıma cevap olarak, "Cezaevinde de güldüm, kime güleceğime ben karar veririm. Beni kurtaran bir devletlim olmadı, senin oldu" diyerek Çakır'ı FETÖ sürecine ve geçmişteki ilişkilerine atıfla eleştirdi. İkili arasındaki bu polemik, gazetecilik camiasında dikkat çekti.

Gazeteci Ruşen Çakır, gazeteci Nedim Şener’in kendisine yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Çakır, geçmişte cezaevinde ziyaret ettiği Şener'in o günlerde yüzünün hiç gülmediğini belirterek, “Şimdi gülmeyi öğrenmiş, helal olsun” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Nedim Şener'den Ruşen Çakır'a cevap geldi.

Yanlış hatırlıyorsun Ruşen Çakır ''Gözaltına alınırken de, hapiste de, cezaevinde de, mahkemede de şükür gülüşüm eksik olmadı. Kime güleceğime ise ben karar veririm. “Devlete sırtını dayamaktan” bahsederken Ahmet Sever’e ulaşman ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün devreye girmesiyle tutuklamadan kurtulduğunu hatırlattın bana. İyi ki de devreye girmiş seni FETÖ kumpasından kurtarmış. Bu bir sır değil, rahmetli Ahmet Sever kitabında yazdı bunları. Ama benim ne dün ne bugün kurtaracak bir “devletlim” olmadı. Bu video olmamış yeniden çek Ruşen…. Senin sıkıntın başka ama anlarız yakında. İmkan bulduğunda sadece devlete değil başkalarına da sırtını dayamasını sizde görüyoruz. Yalnız, sadece İmamoğlu ile ilgili değil Süleymancılarla ilgili söylediklerin gerçekten çok gülünç geldi…''