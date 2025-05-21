Özgür Özel: “İmamoğlu’nun ‘gizli telefonu’ 5 yıldır kapalı”

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı miting dizisini sürdürüyor. Pendik’te konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun “gizli telefonu bulundu” iddialarına ve bu konudaki haberlere tepki gösterdi, söz konusu telefonun İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı telefon olduğunu söyledi.

“Telefonu bulan Graham Bell bile sevinmedi sizin telefonu bulmanıza sevindiğiniz kadar. Delil durumunu değiştirecek bir şey yoktur, Ekrem Başkan masumdur, ben de sonuna kadar kendisine kefilim.”