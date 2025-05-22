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Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkpazarı Mahallesi'ndeki kıraathanede dün silahlı saldırıya uğrayan Ümit Tunç (53), kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının M.K. (75) olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan M.K'nin ilk ifadesinde Tunç ile aralarında husumet bulunduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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