Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 64 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Antalya, Artvin, Adana ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirtti.

Şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan soruşturma başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka ve kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini verdi.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon liralık hesap hareketliliğinin tespit edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 zanlıdan 35'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını ve 29'u hakkında adli kontrol kararının verildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak 'uzlaşı parası' talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana'da 'yardım' adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi."