Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi

Son yıllarda genç yaş grubunda kanser vakalarında önemli bir artış gözlemleniyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, gençlerde kanser vakalarındaki artışa dikkat çekti. Özellikle meme, kolorektal, pankreas ve testis kanserlerinin genç nüfusta daha sık görülmeye başladığını belirten Doç. Dr. Şimşek, erken teşhis için tarama testlerinin önemini vurguladı.

Kanser, sadece ileri yaş gruplarını değil, gençleri de giderek daha fazla etkiliyor. Özellikle meme, kolorektal, pankreas ve testis kanseri gibi türlerin daha sık teşhis edilmesi, sağlık otoritelerini harekete geçirdi. ABD’de son 10 yıllık veriler, gençlerde belirli kanser tiplerinde ciddi bir artış olduğunu ortaya koydu.

Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, genç yaşta kanserin artış nedenlerini ve alınması gereken önlemleri değerlendirdi. Doç. Dr. Şimşek, genç nüfus tanımının toplumda genellikle farklı anlaşıldığını belirterek, “50 yaş ve altı kanser hastalarını genç olarak değerlendiriyoruz” dedi.

GENÇ YAŞTA KANSER ARTIYOR

ABD’de yapılan güncel araştırmaların sonuçlarını paylaşan Doç. Dr. Şimşek, gençlerde özellikle beş kanser tipinde artış olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Şimşek, “Son 10 yıllık veriler, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde testis kanseri ve her iki cinste kolorektal ve pankreas kanseri sıklığında ciddi artış olduğunu gösteriyor” dedi. Doç. Dr. Şimşek, bu artışın nedenine dair net bir sonuca ulaşılamasa da çevresel faktörlerin ve tarama programlarının önemli rol oynadığını belirtti.

TARAMA PROGRAMLARI ETKİLİ



Kanser vakalarının artmasında tanı yöntemlerindeki gelişmelerin de etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Şimşek, “Eskiden mamografi veya kolonoskopiye ulaşmak zorken, günümüzde bu tarama testleri çok daha yaygın hale geldi. Ayrıca acil servislerde yapılan görüntülemeler sırasında tesadüfen kanser tanısı koyabiliyoruz” dedi. Tarama yaşlarının da genç nüfusa yönelik olarak değiştirildiğini belirten Doç. Dr. Şimşek, “Örneğin kolon kanseri tarama yaşı eskiden 50 iken, son dönemde bu sınır 45’e çekildi. Aynı şekilde meme kanseri taraması için mamografi yaşı da 40’a indi” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL FAKTÖRLER VE BESLENME ETKİSİ

Kanser vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin de çevresel faktörler ve beslenme alışkanlıkları olduğuna işaret eden Doç. Dr. Şimşek, özellikle batı tipi beslenme ve obeziteninkanser riskini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Şimşek “Batı tipi beslenme alışkanlıklarının artması, et ağırlıklı diyetlerin yaygınlaşması ve obezite oranının yükselmesi, kanserin genç yaşlarda görülme sıklığını artırıyor” diye konuştu.

AİLEDE KANSER HİKAYESİNE DİKKAT

Ailesinde kanser öyküsü bulunan gençlerin çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şimşek, “Ailede kanser varsa, tarama yaşları çok daha genç yaşlara çekilebiliyor. Bazı durumlarda 18-20 yaşlarından itibaren düzenli kontrollerin yapılması hayati önem taşıyor” diye konuştu. Sigara kullanımının akciğer kanseri üzerindeki etkisini değerlendiren Doç. Dr. Şimşek, uzun süre sigara kullanan kişilerde düşük doz radyasyonla yapılan tomografi taramalarının önerildiğini belirtti. “Sigara içen bireylerde akciğer kanseri riski yüksek. Bu nedenle düşük doz radyasyonlu taramalar, erken tanı açısından önemli” ifadelerini kullandı.