Sinan Burhan'dan bomba iddialar! "Erdoğan'ın ayağı kayarsa..."

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında, iktidara yakın bazı gazeteci, bürokrat ve iş insanlarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gizlice yakınlaştığını ve "arka kapı diplomasisi" yürüttüğünü öne sürdü.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burhan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın durmaya çalışan bazı gazeteciler, iş insanları ve bürokratlar olduğunu öne sürdü. Murat Ongun’un açıklamalarına atıfta bulunan Burhan, özellikle iktidara yakın bazı gazetecilerin “arka kapı diplomasisi” yürüttüğünü söyledi.

Burhan, “Geçtiğimiz günlerde Murat Ongun dedi ki; iktidara yakın bazı gazeteciler bana mesaj atıyor, İmamoğlu'nu ne kadar çok sevdiklerini anlatıyor, yaptıkları yayınların videolarını gönderiyor, randevu istiyorlarmış. Bu ahlaksızlık. Bu kişiler sözde Cumhurbaşkanımıza sadık ama arka kapıdan İmamoğlu'yla ilişki kuruyorlar,” ifadelerini kullandı.

"Bu iki yüzlülüktür, ahlaksızlıktır,"

Murat Ongun’un tutumunu “daha onurlu” bulduğunu belirten Burhan, “O tarafını belli ediyor. Yolsuzluk da yapsa, usulsüzlük de yapsa İmamoğlu’nun yanında. Ama sen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduğunu söyleyip gizliden gizliye İmamoğlu’na çalışırsan bu iki yüzlülüktür, ahlaksızlıktır,” dedi.

Sinan Burhan, sadece gazeteciler değil, iş dünyasından ve bürokrasiden de benzer şekilde davranan kişiler olduğunu iddia etti. “İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanır diye düşünen bazı çevreler ‘biz şimdiden onun gemisine binelim’ diyor. Bürokratlar, iş insanları, STK temsilcileri… Hepsi var. Hepsi de ortaya çıkacak,” dedi.

Kendisine yöneltilen “para ilişkisi de var mı?” sorusuna ise Burhan, “Sadece görüşmeler değil; trafikler de, para alışverişleri de, iş takipleri de var. Bu doğru değil. Sayın Erdoğan’ın ayağı kayarsa ben hazır olayım diye yedekleme yapıyorlar. Bu ahlaksızlıktır, biz bunu kabul edemeyiz,” şeklinde yanıt verdi.

"Bir defa satan, her defa satar"

Son olarak “Ben hayatta böyle ikircikli adamları sevmem,” diyen Burhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözünü hatırlattı: “Bir defa satan, her defa satar.”