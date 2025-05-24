BIST 9.356
DOLAR 38,93
EURO 44,27
ALTIN 4.204,13
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Ev hanımlarını dolandıran şebeke üyeleri, mağdurları sahte belgeyle tehdit etmiş
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşım
Üsküdar'da lisede arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen öğrenci tutuklandı
Üsküdar'da lisede arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen öğrenci tutuklandı
Sinan Burhan'dan bomba iddialar! "Erdoğan'ın ayağı kayarsa..."
Sinan Burhan'dan bomba iddialar! "Erdoğan'ın ayağı kayarsa..."
Ebru Yaşar Cannes'da parladı: Kırmızı halıda büyüledi
Ebru Yaşar Cannes'da parladı: Kırmızı halıda büyüledi
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e sert yanıt
Fatih Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e sert yanıt
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e pankart tepkisi: Tepemin tasını attırmasın
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e pankart tepkisi: Tepemin tasını attırmasın
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi
Türkiye'nin doğurganlık hızında tarihi düşüş! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu bir felaket' dedi
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayan kız bakın kim çıktı
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayan kız bakın kim çıktı
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
Gençlerde kanser vakaları artıyor! Doç. Dr. Melih Şimşek değerlendirdi
İş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı mı? Koç Hastanesi'nden açıklama
İş insanı İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı mı? Koç Hastanesi'nden açıklama
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı