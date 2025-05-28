Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücü kabusu oldu yan yola girerek kurtuldu

Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişi tarafından aracına saldırılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde aracıyla Kadıköy istikametinde ilerleyen Emrah E. ile 34 HYN 984 plakalı otomobilin sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.

Otomobiliyle Emrah E'nin aracının önünü kesen sürücü, daha sonra aşağıya inerek araca zarar verdi.

Emrah E, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Yan yola girerek kurtuldum"

Yolda sinyal verdiği sırada arkadan selektör yaparak gelen sürücünün kendisini rahatsız edip hakaret ettiğini anlatan Emrah E, kamerayı gören sürücünün kara yolunun ortasında otomobilini aracının önüne kırdığını söyledi.

Sürücünün aracına saldırdıktan sonra yolda kendisini kovalamaya devam ettiğini dile getiren Emrah E, "Yan yola girdim, o D-100 kara yolunda kaldığı için kurtulabildim." dedi.