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Eyupsultan'da sürücü otomobiliyle merdivenlerden böyle inmeye çalıştı

Eyüpsultan'da gideceği yolu karıştıran sürücünün otomobiliyle merdivenlerden inmeye çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Eyüp Mezarlığı'ndan çıkmaya çalışan 34 KJS 28 plakalı otomobilin sürücüsü, yolu karıştırınca yayaların kullandığı merdivenlerden aracıyla inmeye çalıştı.

Sürücünün aracıyla merdiveni kullandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, merdivenleri kullanarak aracıyla belirli bir yere kadar gelen sürücünün, otomobilinin sinyallerini yakarak merdivenlerden inmeye çalışması yer aldı. Kayıtta ayrıca, vatandaşların "Çekilin oradan inecek, çarpabilir." şeklindeki konuşmaları da duyuldu.

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