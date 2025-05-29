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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpen Yavuz Bingöl sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışına katılırken, törende sanatçı Yavuz Bingöl’ün Erdoğan’ın elini öpmesi dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının da katıldığı açılışta Bingöl’ün geçmişte Erdoğan’a duyduğu desteği ifade eden sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışına katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dahil diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu açılışta dikkat çeken bir anlar yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen ve son dönemlerde TRT'nin dizi projelerinde Yavuz Bingöl, Erdoğan'ın elini öptü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Son nefesime kadar yanında olacağım"

Bingöl 2016 yılında Sabah Gazetesi'ne verdiği söyleşide şunları söylemişti:

Erdoğan'la olan yakınlığım bazılarının ağrına gitti. Erdoğan'ı sevmek suç mu? Ben kendisinin duruşunu seviyorum. Erdoğan, herkesin saldırdığı bir dönemde bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanına, Ahmet Yesevi müzikalinden bahsettiğimde, hemen hayata geçirmemizi, kendisinin de gereken desteği vereceğini ifade etti. Yabancılarla birlikte Mevlana'nın da etkilendiği Ahmet Yesevi'yi tanıtmak için uluslararası bir müzikal hazırlıyoruz.

Sayın Erdoğan ile ilk kez yan yana gelmiyorum ki ben. Başbakan olduğu yıllarda da, sanatçıların düşüncelerini dikkate alan ve onlara itibar eden bir lider olan Cumhurbaşkanımızla, sürekli yan yana gelmişimdir. Bir ülkenin sanatçısı; siyasetçisi ile de oturur kalkar, vatandaş ile de sohbet eder. Ben otobüsle seyahat eden, gemiyle karşıya geçen, halkın içinde olan biriyim. Bazılarının içlerindeki Erdoğan düşmanlığını doğru bulmuyorum. Erdoğan, siyaset döneminde oyunu sürekli artıran, halkın seçtiği bir lider. Doğal olarak dostu da, düşmanı da, çekemeyeni de olacaktır. Benim kendisine çok büyük saygım ve sevgim var. Kendisi çok büyük bir dünya lideri. Ben onu seviyorum, siyasetini seviyorum.

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