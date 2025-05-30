BIST 9.171
DOLAR 39,24
EURO 44,58
ALTIN 4.160,72
MEDYA

Barış Yarkadaş 'anlatırken zorlanıyorum' dedi pavyon önünde 1500 dolar

Gazeteci Barış Yarkadaş, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili kongrede delegelere verilen rüşveti canlı şahitlerin ifadeleriyle anlattı.

CHP'de "şaibeli kurultay" davasında yaşananlara ilişkin şoke eden ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Delegelere Özgür Özel'e oy verilmesi için para verildiği iddiasına ilişkin canlı şahitlerin ifadelerini gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında paylaştı.

Yarkadaş, Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya ile yaptığı konuşmanın detaylarını aktardı. Gögerkaya'nın "300 oyla kazanacağı seçimi çaldılar" dediğini belirten Yarkadaş, Göğerkaya ve diğer delegelere Erzurum il başkanının Ankara Ulus'ta bir pavyon önünde 1000-1500 dolar para verildiğini söyledi.

Yarkadaş, programda şunları söyledi: "Anlatırken gerçekten zorlanıyorum. Çıkarttı bize pavyonun önünde gece bazılarımıza 1000 dolar bazılarımıza 1500 dolar verdi. Hatta bana 1500 verdi 500'ünü de 'bir arkadaşa yarın sen verirsin' dedi. Ben bu parayı aldım cebime koydum itiraf ediyorum.  Erzurum il başkanı parayı verirken 'kurultay günü Özgür Özel'e oy verin fotoğrafları çekin bana yollayın' dedi."

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" gerekçesiyle, kurultayın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ihtiyati tedbir kararlarının reddine karar verilerek, duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpen Yavuz Bingöl sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpen Yavuz Bingöl sosyal medyada gündem oldu
İzmir’de halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
İzmir’de halindeki otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Kurum: İstanbul’un güçlenmesi yerel bir hedef değil milli bir ülküdür"
Bakan Kurum: İstanbul’un güçlenmesi yerel bir hedef değil milli bir ülküdür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başakşehir'de yollar su kanalına döndü sürücüler o anları kaydetti
Başakşehir'de yollar su kanalına döndü sürücüler o anları kaydetti
İsmail Saymaz: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin kendisine geri verilmesini reddetmez
İsmail Saymaz: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin kendisine geri verilmesini reddetmez
Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?
Fernando Muslera veda konuşması yaptı, Galatasaray'dan ayrılıyor! Futbolu bırakacak mı?
Şamil Tayyar: YPG dağıtılmazsa siyasi faturası ağır olur
Şamil Tayyar: YPG dağıtılmazsa siyasi faturası ağır olur
Siirt'te halı sahada ölüm: 24 yaşındaki genç aniden fenalaştı
Siirt'te halı sahada ölüm: 24 yaşındaki genç aniden fenalaştı
Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken İmamoğlu ve Özdağ çıkışı
Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken İmamoğlu ve Özdağ çıkışı
Eyupsultan'da sürücü otomobiliyle merdivenlerden böyle inmeye çalıştı
Eyupsultan'da sürücü otomobiliyle merdivenlerden böyle inmeye çalıştı