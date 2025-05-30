Barış Yarkadaş 'anlatırken zorlanıyorum' dedi pavyon önünde 1500 dolar

Gazeteci Barış Yarkadaş, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili kongrede delegelere verilen rüşveti canlı şahitlerin ifadeleriyle anlattı.

CHP'de "şaibeli kurultay" davasında yaşananlara ilişkin şoke eden ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Delegelere Özgür Özel'e oy verilmesi için para verildiği iddiasına ilişkin canlı şahitlerin ifadelerini gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında paylaştı.

Yarkadaş, Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya ile yaptığı konuşmanın detaylarını aktardı. Gögerkaya'nın "300 oyla kazanacağı seçimi çaldılar" dediğini belirten Yarkadaş, Göğerkaya ve diğer delegelere Erzurum il başkanının Ankara Ulus'ta bir pavyon önünde 1000-1500 dolar para verildiğini söyledi.

Yarkadaş, programda şunları söyledi: "Anlatırken gerçekten zorlanıyorum. Çıkarttı bize pavyonun önünde gece bazılarımıza 1000 dolar bazılarımıza 1500 dolar verdi. Hatta bana 1500 verdi 500'ünü de 'bir arkadaşa yarın sen verirsin' dedi. Ben bu parayı aldım cebime koydum itiraf ediyorum. Erzurum il başkanı parayı verirken 'kurultay günü Özgür Özel'e oy verin fotoğrafları çekin bana yollayın' dedi."

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" gerekçesiyle, kurultayın iptali için Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ihtiyati tedbir kararlarının reddine karar verilerek, duruşma 30 Haziran’a ertelenmişti.