Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusuna Özlem Gürses’ten tepki geldi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine dair iddialar nedeniyle gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Gazeteci Özlem Gürses, bu adımı gereksiz bulduğunu belirterek, sürekli açıklama yapma çabasının muhalif seçmeni yorduğunu ve ters etki yarattığını ifade etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında, 38. CHP Olağan Kurultayı’na ilişkin iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yaptığı başvuru, kamuoyunda ve medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ÖZLEM GÜRSES’TEN TEPKİ GELDİ

Gazeteci Özlem Gürses, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, suç duyurusunu “gereksiz” bulduğunu belirterek, bu tür adımların muhalif seçmeni de yorduğunu ifade etti. Gürses, "En nihayetinde Kılıçdaroğlu, gazeteci meslektaşım Nevşin Mengü ve ben tanımıyorum ama takip ediyorum, Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Neden? Gerek var mı böyle bir şeye? Şunu diyebilirsin: 'O haber doğru değil.' Dersin, geçersin. Hayatına devam edersin" ifadelerini kullandı.

Mengü’nün haberinde bir eksiklik ya da yanlışlık olduğunu varsaysak bile bunun düzeltilebileceğini söyleyen Gürses, “Zaten avukatı da çıktı, açıklama yaptı. Bu kadar yeterli. Ama bu sürekli olarak kendini ifade etme gayreti hem muhalif seçmeni bıktıran bir şeye dönüşüyor, hem de kişiye yakışmayan bir tutum oluyor bana göre” dedi.