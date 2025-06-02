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Bakan Kurum'a Konya'da sıcak karşılama: Seni alnından öpeceğim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması öncesi Konya’da vatandaşlarla buluştu; bir vatandaşın “Seni alnından öpeceğim” diyerek Kurum’u alnından öpmesi samimi anlar yaşattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı öncesi Konya’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Şehirde yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum, vatandaşlarla tek tek sohbet edip selamlaştı. Samimi anların yaşandığı ziyarette bir vatandaş, “Seni alnından öpeceğim” diyerek Bakan Kurum’u alnından öptü.

Kurum, bu içten karşılamayı sosyal medya hesabından “Sıcacık bir ‘Hoş geldiniz’, içten bir ‘Allah razı olsun.’ Her şeye değer.” notuyla paylaştı. Kurum’un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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