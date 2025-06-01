Bakan Kurum'dan Özel’e şarkılı yanıt: Efendim İşitmedim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine sosyal medya üzerinden paylaştığı esprili bir video ile yanıt verdi. Bayhan’ın “Efendim İşitmedim” şarkısının eşlik ettiği videoda, depremler sonrası tamamlanarak teslim edilen konutlar gösterildi; paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilerine mizahi bir dille yanıt verdiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BAYHAN'IN "EFENDİM İŞİTMEDİM" ŞARKISIYLA YANIT VERDİ

Özel’in, “Depremzedeye verilen sözler tutulmadı” çıkışına karşılık Kurum, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak cevap verdi. Görüntülerde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yerine iki yıl içinde tamamlanarak teslim edilen yeni konutlar yer aldı.

Bayhan'ın seslendirdiği, TRT'nin Gassal dizisinde de kullanılan "Efendim İşitmedim" şarkısının yer aldığı, Bakan Kurum’un esprili videosu kısa sürede viral olurken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.